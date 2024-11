In poco tempo quello che era un parcheggio sotterraneo da migliaia di posti auto si è trasformato in un cimitero. È quanto appurato dai sommozzatori militari della Ume che sono riusciti a entrare nel parking, totalmente allagato, dell'enorme centro commerciale Bonaire, nei pressi della città di Aldaya. Nel momento dell'inondazione, martedì pomeriggio, i negozi di abbigliamento, i ristoranti e i cinema erano aperti e in zona c'erano centinaia di persone. Anche qui il livello dell'acqua è salito fino a tre metri, e il posteggio, con 5.700 posti disponibili, è diventato una vera trappola mortale.

Stando alle prime informazioni, le vittime possono essere "incalcolabili". Ironia macabra della sorte, il maxi parcheggio era gratis e a tempo illimitato. Anche l'accesso dalle scale mobili al centro commerciale è completamente devastato, bloccato non solo dall'acqua ma anche dai resti e dai detriti portati dalla violenza della piena. Anche uscire da là era impossibile.

Secondo la stampa locale, questo parcheggio è uno dei punti di maggiore preoccupazione delle squadre di soccorso. Ancora non ci sono notizie ufficiali ma è trapelato che dentro ci sarebbero molti corpi. Insieme ai sub che lavorano in condizioni di grandissima difficoltà, sul luogo anche i vigili del fuoco che con le loro pompe stanno lavorando senza sosta per svuotare il parcheggio dall'acqua.

