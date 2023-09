Nella pancia aveva uno strumento chirurgico delle dimensioni di un piatto da portata.

Terribile “incidente” sanitario ad Auckland, in Nuova Zelanda.

Un grosso divaricatore è stato ritrovato nell'addome di una donna, 18 mesi dopo il parto con taglio cesareo, come segnala un report della Commissione per la salute e la disabilità della Nuova Zelanda, citato dalla Cnn.

Lo strumento, delle dimensioni di 17 centimetri di diametro, era stato dimenticato lì dopo la nascita del suo bambino all'Auckland City Hospital nel 2020. Per mesi la mamma ha sofferto di dolori cronici, sottoponendosi a vari controlli per accertare cosa non andasse.

Alla fine ha dovuto recarsi al pronto soccorso, dove è stata sottoposta a una Tac addominale che ha scoperto il dispositivo, immediatamente rimosso.

