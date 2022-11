L’Europol ha smantellato un “super cartello” che controllava gran parte del mercato della cocaina in Europa.

All’operazione hanno partecipato agenti di Polizia di Olanda, Francia, Belgio ed Emirati Arabi Uniti. Sono 49 le persone arrestate in vari Paesi, tra cui «sei obiettivi di alto valore» a Dubai, ha annunciato oggi l’agenzia.

«I narcotrafficanti considerati obiettivi di alto valore da Europol si erano uniti – ha spiegato - per formare quello che era noto come un super cartello che controllava circa un terzo del commercio di cocaina in Europa».

L’organizzazione aveva stabilito la propria base nei Paesi in cui si trovano i principali porti europei. Da Dubai i “Signori della Droga” controllavano e dirigevano le attività nei vari Paesi.

I 49 arresti: 13 sono stati effettuati in Spagna, 6 in Francia, 10 in Belgio e 14 in Olanda, gli altri a Dubai tra cui i sei «obiettivi di alto valore».

Nel corso delle indagini, che andavano avanti da oltre due anni, sono state sequestrate più di 30 tonnellate di cocaina.

«In questi due anni – fa sapere Europol – abbiamo riunito i diversi Paesi coinvolti per stabilire una strategia comune al fine di abbattere l’intera rete». Due settimane fa a Dubai è stato arrestato Bruno Carbone, uno dei maggiori narcos italiani, latitante nel 2003 e condannato a 20 anni di carcere.

(Unioneonline/L)

© Riproduzione riservata