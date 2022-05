Orrore a Magaluf, frazione turistica dell’isola di Maiorca, nelle Baleari, dove l'ex calciatore Mourad Lamrabatte è morto lanciandosi da una scogliera.

La tragedia è avvenuta sotto gli occhi della moglie e dei due figli che stavano riprendendo l'audace acrobazia in un video: l’uomo ha tentato di buttarsi da circa 30 metri per un tuffo in mare, ma purtroppo ha sbattuto violentemente contro la roccia.

Inutili i soccorsi: l’uomo è stato recuperato già privo di vita.

Secondo l’autopsia disposta dalla magistratura locale, non sarebbe morto direttamente per le ferite riportate nell’impatto ma annegato in uno stato di semi incoscienza in cui era finito dopo lo schianto tra le rocce.

Il gruppo era in vacanza nei pressi della città di villeggiatura maiorchina di Santa Ponsam, vicino a Magaluf. Lamrabatte, 31 anni, è stato calciatore per la squadra olandese Vitesse.

