Sei bambini e due adulti intrappolati a 300 metri d’altezza nella cabina di una funivia che attraversa una valle di una remota regione del Pakistan nord-occidentale.

«La cabina è sospesa con una sola fune. All'interno della cabina ci sono almeno otto occupanti, principalmente scolari», ha dichiarato all'Afp un alto funzionario dell'agenzia di soccorso provinciale, Abdul Basit Khan.

I bimbi stavano utilizzando la funivia per andare a scuola quando un cavo si è rotto. Grazie a un elicottero due bambini sono stati salvati grazie a un’operazione con l’imbracatura. Sulla struttura si troverebbero ancora quattro bimbi e due insegnanti.

Le operazioni di soccorso con gli elicotteri erano inizialmente state sospese per non mettere in pericolo l’unico cavo dell’impianto che non si sia ancora spezzato. «Abbiamo fornito acqua e cibo alle persone intrappolate e ora stiamo pensando ad altre opzioni», hanno fatto sapere i soccorritori

Il primo ministro pachistano ad interim, Anwaar-ul-Haq, ha definito l'incidente «veramente allarmante», sollecitando di fare tutto il possibile per salvare le persone in pericolo.

L'amministratore capo del distretto di Battagram, Attaullah Khan, ha dichiarato che «se la missione con l'elicottero non ha successo, faremo ricorso ai nostri metodi convenzionali di soccorso per evacuare in sicurezza le persone intrappolate».

