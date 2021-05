L'Anticrimine tedesco ha scoperto, collaborando con altri organi inquirenti nazionali e stranieri, una rete internazionale di materiale pedopornografico su Darknet, che si chiamava Boystown.

Secondo le prime informazioni emerse dalle indagini, esisteva dal giugno 2019 e coinvolgeva circa 400mila persone.

La rete sgominata consentiva a chi vi accedeva la condivisione di materiale pedopornografico, con scambio di immagini e video dai contenuti inquietanti, compresi "gravi abusi sessuali su bambini piccoli", secondo quanto riporta una nota degli inquirenti.

Tre uomini di età compresa fra i 40 e i 64 anni sono stati arrestati nel corso di sette blitz effettuati in Germania, mentre un altro uomo è finito in manette in Paraguay su richiesta delle autorità tedesche. Quest'ultimo ha cittadinanza tedesca, si trova nella regione di Concepcion e verrà estradato in Germania sulla base di un mandato di cattura internazionale emesso dalle autorità di Francoforte.

