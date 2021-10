Disastro aereo in Russia.

Un aereo che trasportava un gruppo di paracadutisti si è schiantato al suolo spezzandosi in due domenica mattina, nella zona del Tatarstan.

L’incidente è stato confermato dal ministero per le emergenze, secondo cui le vittime sono 15 persone.

A bordo velivolo, un Let L-410 Turbolet, che a causa di un problema ha provato un atterraggio d’emergenza, viaggiavano in totale 23 persone. Otto i sopravvissuti, tratti in salvo dai soccorritori.

(Unioneonline/l.f.)

© Riproduzione riservata