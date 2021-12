Ha ucciso l'ex compagna con diversi colpi di pistola e poi ha rivolto l'arma contro se stesso, ferendosi a morte. Claudio Mereu, imprenditore di Sestu di 73 anni, è morto domenica nell'ospedale tre giorni dopo aver ucciso l'ex moglie, Loredana Ionita.

La donna è stata colpita a morte in strada, a Vanju Mare, piccolo paesino di 6500 abitanti nella contea di Mehedinti, in Romania. Il femminicidio è avvenuto a pochi metri dall'attività dove la donna lavorava, un'agenzia funebre, poco dopo le 9 del mattino del 23 dicembre scorso. L'allarme è stato immediato con alcuni testimoni che hanno chiamato l'ispettorato di polizia. All'arrivo degli agenti per la donna non c'era più nulla da fare: raggiunta da diversi proiettili era morta sul colpo. Riverso a terra, invece, i poliziotti hanno trovato agonizzate l'ex marito di Sestu che - stanno alla ricostruzione degli inquirenti, riportata dai media rumeni - era tornato in Romania a novembre.

La coppia aveva vissuto assieme per 4 anni, poi erano sorti dei problemi e si erano separati nel 2020. La pistola utilizzata per il delitto aveva la matricola abrasa. Ferito gravemente all'addome, Claudio Mereu è morto in ospedale dopo alcuni giorni di agonia. Dopo aver ucciso la donna si era sparato all'addome. I medici d'urgenza intervenuti sul posto hanno cercato di stabilizzarlo e l'hanno portato in ospedale, ma non c'è stato nulla da fare.

I media rumeni hanno dato molto spazio alla vicenda: i funerali di Loredana Ionita (Dana per gli amici) si sono svolti ieri pomeriggio: sua madre non ha potuto partecipare perché quando ha saputo dell'uccisione della figlia ha avuto un infarto ed è stata ricoverata. Non si conoscono ancora, invece, i tempi del funerali dell'imprenditore 73enne, molto conosciuto a Sestu: sino agli anni Ottanta-Novanta aveva gestito un'oasi per la pesca lungo la provinciale per San Sperate, poi la crisi e la decisione di emigrare.

