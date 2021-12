Una Madonna con i capelli lunghi e il volto incorniciato da una folta barba, su sfondo blu e con in braccio il bambino.

Così si è fatto ritrarre sulla copertina del settimanale Siegessaeule Riccardo Simonetti, celebre influencer tedesco di origini italiane che in Germania ha una propria trasmissione televisiva sulla NDR ed è spesso ospite di altre emittenti.

Nell'intervista per pubblicizzare il suo ultimo libro, "Mamma, sono fr**io" (Mama, ich bin Schwul), Simonetti afferma: "Se Maria era vergine, che ha avuto un bimbo senza sesso, allora possiamo ben rappresentarcela come persona non conforme alle categorie di genere". Parole molto gravi a giudizio di Matteo Salvini e diversi esponenti di Fdi e FI considerando che Simonetti si presenta come "ambasciatore di buona volontà del Parlamento europeo" presso la Comunità Lgbtq.

Circostanza negata dall'Eurocamera che in una nota ha detto che Simonetti non è affatto suo "ambasciatore", ma che con lui, come con altri influencer, esiste un contratto gratuito di collaborazione sui temi dei diritti civili.

Precisazione che però non ha spento la polemica. “Un vergognoso insulto" ha detto Salvini, mentre per Ylenia Lucaselli (Fdi) “sarebbe opportuno che anche la sinistra si indigni". "Siamo veramente stanchi di questo 'politicamente corretto' della sinistra che, dopo aver cercato di abolire il Natale ora schiera questi improbabili e volgari personaggi", ha affermato Maurizio Gasparri. "Non ci pare questo folklore il modo per difendere i diritti degli omosessuali", ha sottolineato la leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni.

