"Alcune questioni restano da risolvere ma ci sono progressi sull'esportazione di grano ucraino ed è un buon segno". Le parole sono di Vladimir Putin che, per la prima volta dall'invasione di Mosca, ha incontrato a Teheran il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ringraziandolo per la mediazione offerta da Ankara sui corridoi nel mar Nero per esportare grano dai porti dell'Ucraina.

Pare che l'accordo sia a portata di mano. Il piano del resto è stato elaborato la scorsa settimana a Istanbul da delegazioni di Russia, Ucraina, Turchia e rappresentanti dell'Onu e nei prossimi giorni potrebbe essere firmato.

Resta però lo scetticismo di Kiev, che teme violazioni da parte di Mosca.

Intanto, il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky ha annunciato che “le armi recentemente fornite dall'Occidente all'esercito ucraino stanno facendo una differenza notevole nel favorire i successi militari e le perdite inflitte all'invasore russo.

Secondo il “commander in chief” di Kiev, a far girare, seppure lentamente, le sorti militari del conflitto sono stati soprattutto i sistemi missilistici avanzati americani Himars, precisi ed efficienti.

"Siamo riusciti a stabilizzare la situazione. Quest'ultima è complessa, intensa, ma sotto controllo. Un importante fattore che ha contribuito alla riconquista delle linee difensive e posizioni è stato l'arrivo puntuale dell'M142 Himars, che infligge chirurgicamente colpi ai posti di controllo e ai depositi di munizioni e carburante del nemico", ha aggiunto Valeriy Zaluzhniy, il comandante militare ucraino, citato dalla Cnn.

La giornata di ora in ora:

Ucraina, dall’Ue 1 miliardo di euro

Il vicepresidente della Commissione europea Valdis Dombrovskis ha firmato a nome dell'Ue il memorandum d'intesa con l'Ucraina per fornire 1 miliardo di euro di assistenza macrofinanziaria di emergenza. La somma "sarà pagata alla fine di luglio per sostenere il governo e il popolo ucraino, l'Ucraina è un'economia in guerra e l'Ue è qui per

aiutare", ha scritto Dombrovskis su Twitter.

Putin arriva a Teheran per incontrare Erdogan e Raisi

Il presidente russo Vladimir Putin è da poco arrivato a Teheran dove ha in programma di partecipare ai colloqui di pace sulla Siria con capo di Stato turco Recep Tayyip Erdogan e l'omologo iraniano Ebrahim Raisi. Lo rende noto Mehr.

Mosca, "uccisi 200 militanti neonazi ucraini a Zaporizhzhia”

Le forze armate russe in Ucraina rivendicano di aver "eliminato", usando armi di precisione, almeno 200 militanti neonazisti ucraini di Settore Destro nella regione di Zaporizhzhia: lo afferma il portavoce del ministero della Difesa russo, Igor Konashenkov. citato dall'agenzia Tass. Secondo Mosca, il raid è avvenuto nella località di Kamyshevakha. Settore Destro (Pravyi Sektor), fuorilegge in Russia, è un'organizzazione nazionalista ucraina di estrema destra, nata durante le rivolte di Piazza Maidan a Kiev nel 2014, che rovesciarono il governo filorusso e divenuto poi partito politico. Sempre la Russia ha rivendicato di aver abbattuto cinque di sei missili ucraini lanciati contro la regione di Kherson, e anche un elicottero ucraino Mi-24 nella zona di Donetsk, in Donbass, e anche quattro droni nella regione di Krarkiv. Lo scrive la Tass.

Nelle nuove sanzioni Ue la russa Sberbank entra in blacklist

Nel nuovo pacchetto di sanzioni Ue, a quanto si apprende da più fonti europee, sono previste anche ulteriori misure restrittive contro Sberbank, la principale banca russa. In particolare l'istituto finanziario sarebbe tra le entità in ingresso nella blacklist europea e ciò implicherebbe il congelamento dei suoi asset e il divieto della stragrande maggioranza delle transazioni. Ungheria, Austria e Croazia - hanno tuttavia chiesto una “fase di adattamento” prima dell'ingresso di Sberbank (presente nei tre Stati) nella blacklist. Il nuovo pacchetto di sanzioni è stato sul tavolo, ieri, della riunione degli ambasciatori dei 27.

Russia-Iran, accordo da 40 miliardi di dollari sul petrolio

Aziende russe, tra cui Gazprom, e iraniane hanno firmato un accordo secondo cui importanti compagnie di Mosca investiranno 40 miliardi di dollari nell'industria del petrolio iraniano. Lo rende noto Irna secondo cui si tratta del maggiore investimento di sempre da parte di un Paese straniero in Iran. Nelle scorse settimane, funzionari di Gazprom avevano visitato l'Iran per definire i termini dell'accordo che è stato firmato oggi.

Quarto decreto armi, Guerini giovedì al Copasir

Il ministro della Difesa Lorenzo Guerini sarà giovedì prossimo alle 11 in audizione al Copasir. A quanto si apprende, nell'occasione dovrebbe illustrare i contenuti del quarto decreto sugli armamenti da inviare all'Ucraina.

