Una prof italiana è stata uccisa in Inghilterra, per l’omicidio – avvenuto a Colchester nella sua abitazione – è stato arrestato il marito.

La vittima è Antonella Castelvedere, 52 anni, bresciana di origine che da 25 anni viveva in Gran Bretagna dove lavorava come docente in Letteratura inglese all’Università di Suffolk, nell’Essex.

Sarebbe stata colpita ripetutamente con un coltello ed è morta poco dopo l’arrivo dei soccorsi a causa delle gravi ferite riportate. Non è ancora chiaro chi abbia lanciato l’allarme, quando i soccorritori sono arrivati sul posto anche il marito era ferito.

L’omicidio è avvenuto la mattina del primo giugno, l’indomani la notizia è arrivata ai parenti.

Antonella aveva un figlio di dodici anni, l’uomo arrestato per l’omicidio – il marito – è inglese. Da quando si era trasferita solo due volte era tornata in Italia. Le autorità britanniche hanno lanciato un appello: “Chiunque abbia filmati o sappia qualcosa, ci contatti”.

(Unioneonline/L)

© Riproduzione riservata