Per protesta contro le misure anti-Covid sugli aerei, è salito su un volo della United Airlines indossando un perizoma al posto della mascherina. “Tanto la togliamo per bere e mangiare”, ha detto allo steward, che non ha voluto sentire ragioni.

Il finale è prevedibile: l’uomo, della Florida, è stato cacciato dall’aereo prima del decollo. Il velivolo era in partenza da Fort Lauderdale e diretto a Washington.

A riportare la notizia è sta Nbc News, che ha anche intervistato il protagonista dell’episodio, il 38enne Adam Jenne: “Penso che il modo migliore per illustrare l’assurdità della mascherina sia proprio un’assurdità”, ha detto.

L’uomo ha anche ammesso: “Non è la prima volta che salgo su un aereo col perizoma, su ogni singolo volo ho avuto reazioni diverse da parte dell’equipaggio”, ha riferito, dicendo che l’indumento intimo copriva correttamente il naso e la bocca. Affermazione, quest’ultima, smentita da United Airlines che, “da regolamento”, lo ha costretto a scendere dal velivolo.

Jenne si è persino paragonato a Rosa Parks, icona dei diritti civili, l’attivista entrata nella storia per essersi rifiutata di cedere il posto su un autobus a un bianco.

L’episodio è stato filmato da un passeggero diventando virale sui social. Alcune persone hanno preso le difese del 38enne e abbandonato il volo in segno di solidarietà.

(Unioneonline/L)

© Riproduzione riservata