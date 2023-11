«Oggi non posso affacciarmi dalla finestra perché ho questo problema di infiammazione ai polmoni, e a leggere la riflessione sarà monsignor Braida che le conosce bene perché è lui che le fa e le fa sempre così bene. Grazie tante per la vostra presenza». Lo ha detto Papa Francesco che si è collegato in video dalla cappella di Casa Santa Marta per introdurre la recita dell'Angelus.

«Oggi ringraziamo Dio perché tra Israele e Palestina c'è finalmente una tregua e alcuni ostaggi sono stati liberati. Preghiamo che lo siano al più presto tutti: pensiamo alle loro famiglie. Che entrino a Gaza più aiuti umanitari, e che si insista nel dialogo: è l'unica via, l'unica via per avere pace. Chi non vuole dialogare non vuole la pace» è uno dei passaggi dell’appello del pontefice.

Nonostante non si sia affacciato dalla finestra del Palazzo apostolico, secondo la Gendarmeria Vaticana erano presenti in Piazza San Pietro circa 12mila fedeli. Il dato viene riferito dalla Sala stampa della Santa Sede.

