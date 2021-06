Una ragazzina inglese di 11 anni ha dato alla luce un bambino.

La notizia è riportata dal tabloid britannico The Sun, secondo cui la giovanissima mamma – la più giovane di cui si abbia notizia nel Regno Unito – è rimasta incinta all’età di 10 anni e ha partorito all’inizio del mese di giugno. Sia lei che il bebè sono in buone condizioni di salute.

Sempre in base a quanto scrive il Sun, la sua famiglia non era a conoscenza della gravidanza e ora i servizi sociali e le autorità competenti stanno indagando per fare piena luce sulla vicenda.

Fonti vicine alla famiglia fanno sapere che i genitori “sono sotto choc” e che la ragazzina è ora affiancata da “un aiuto esperto”.

The Sun cita anche il parere di una dottoressa, Carol Cooper: “Questa è la madre più giovane di cui abbia sentito parlare”, il suo commento alla vicenda. "L'età media in cui una ragazza inizia la pubertà è di 11 anni, anche se la fase in teoria può essere essere compresa tra gli 8 e i 14 anni. Il peso influisce su molti ormoni e visto che i bambini di oggi hanno un peso maggiore rispetto al passato, la pubertà può arrivare prima”.

Non è la prima baby-mamma di cui si è avuta notizia nel Regno Unito in questi anni. Nel 2014 una 12enne diede alla luce un bimbo, avuto da un quasi coetaneo di 13 anni.

(Unioneonline/l.f.)

