Sale a nove il bilancio delle vittime accertate nel crollo del palazzo di dodici piani a Miami.

"Abbiamo recuperato altri quattro corpi e altri resti umani. Il bilancio delle vittime è a nove”, ha affermato il sindaco della contea di Miami Dade Daniella Levine Cava. Ancora oltre 150 i dispersi, difficile pensare che siano ancora vivi tra le macerie.

Le autorità stanno organizzando visite per i familiari dei dispersi sul luogo dell’incidente, un tentativo di rispondere alla loro frustrazione dovuta alla lentezza delle operazioni, messe in difficoltà dalle piogge e da un incendio che si è verificato sul luogo.

"Dobbiamo procedere in modo metodico", spiegando le autorità, definendo le squadre di soccorritori impegnate le migliori al mondo.

Intanto è emerso che il palazzo crollato aveva bisogno di riparazioni e lavori per oltre 9 milioni di dollari, 3,8 dei quali solo per il garage e la piscina, che avrebbe dovuto essere impermeabilizzata in maniera adeguata.

La rivelazione è contenuta nel rapporto del 2018 in cui simetteva in evidenza che l'edificio aveva danni strutturali.

(Unioneonline/L)

© Riproduzione riservata