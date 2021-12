È stato operato quando aveva appena 12 giorni di vita per un tumore al cervello. E ora il piccolo, dopo anche sei mesi di chemioterapia, può festeggiare il suo primo anno di vita.

È la meravigliosa notizia che arriva dal Royal Hospital for Children and Young People di Edimburgo, dove il bimbo, Joey, è stato portato dai genitori e in compagnia della sua sorellina più grande per accendere le luci dell'albero di Natale. Un gesto simbolico per donare gioia e speranza ai più piccoli che devono trascorrere le festività in ospedale.

Mamma Sam ha spiegato all'Evening Edinburgh News che il suo mondo era “andato in frantumi” proprio lo scorso dicembre, quando al figlio appena nato era stato diagnosticato un tumore al cervello. Unica speranza due interventi chirurgici, effettuati sul neonato prima di Natale e con un ottimo decorso. I chirurghi hanno infatti rimosso il 98% del tumore, poi la chemioterapia ha fatto il resto.

La remissione della malattia è stata comunicata il 27 luglio scorso e da allora il piccolo si sottopone a controlli periodici.

Ad accogliere oggi Joey in ospedale tanti altri bambini, con le famiglie e il personale della struttura, un’esibizione musicale e un gigantesco albero, che dopo il tocco del bimbo si è magicamente illuminato.

