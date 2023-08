Il primo ministro olandese Mark Rutte ha ufficializzato l'impegno di Paesi Bassi e Danimarca a fornire caccia militari F16 all'Ucraina. L’annuncio arrivato nel corso di una visita del presidente ucraino Volodymyr Zelensky in una base aerea olandese.

Il leader di Kiev ha salutato la decisione del governo de L’Aia e di quello di Copenhagen definendola «storica».

«Questo è un altro passo verso il rafforzamento dello scudo aereo dell'Ucraina», ha dichiarato Zelensky. Il tutto, ovviamente, in funzione anti-russa.

Prima di volare in Olanda il presidente ucraino è stato ricevuto dal re di Svezia Gustavo. E anche a Stoccolma si è parlato della possibile fornitura di caccia. Non di F-16, ma dei jet Gripen in dotazione all’Aeronautica svedese.

Saranno al momento 42 i caccia F-16 che l'Ucraina riceverà in base all'accordo raggiunto tra Zelensky e gli alleati.

«E questo è solo l'inizio», ha spiegato su Telegram il presidente ucraino.

(Unioneonline/l.f.)

