Una nuova strage di civili in Ucraina. È quella che si è registrata ieri a Vinnytsia, nella parte centrale del Paese, lontana dal fronte. Oltre 20 i morti, tra cui anche tre bambini, e decine i feriti ricoverati in ospedale. Ci sono ancora dei dispersi, motivo per il quale il bilancio non si considera definitivo.

Per il presidente Volodymyr Zelensky “un chiaro atto terroristico” commesso dai russi. "Gli attacchi della Russia su pacifiche città ucraine non sono errori, ma una strategia militare pianificata" per costringere Kiev ad una "pace ad ogni costo", sostiene Mikhailo Podolyak, consigliere di Zelensky e capo dei negoziatori ucraini.

Diversi missili hanno colpito la città che conta 370mila abitanti. Secondo l'Aeronautica militare ucraina si è trattato di Kalibr lanciati da un sottomarino nel Mar Nero.

Da parte sua Mosca ha accusato l'esercito di Kiev di avere ucciso due civili e di averne feriti altri 15 in un bombardamento su Izium, nella provincia nord-orientale di Kharkiv. Mentre ad ovest della Crimea, nella regione meridionale di Kherson, la città di Novaya Kakhovka sarebbe stata per metà distrutta dai bombardamenti delle forze ucraine.

Intanto l’ambasciata Usa a Kiev chiede agli americani che si trovano in Ucraina di “lasciare immediatamente” il Paese, nel caso in cui non sia possibile il consiglio è quello di “evitare assembramenti ed eventi organizzati che potrebbero essere considerati degli obiettivi da parte della Russia".

(Unioneonline)

(QUI tutte le notizie sulla guerra)

(QUI i video del conflitto)

La giornata di ora in ora:

Ore 7.29 – L’Austria condanna l’“atroce” attacco a Vinnytsia

Il ministero degli Esteri austriaco ha condannato "fermamente l'atroce attacco" lanciato ieri dalle forze russe contro la città ucraina di Vinnytsia, sottolineando che i colpevoli di questo "crimine di guerra" devono essere chiamati a risponderne. "Condanniamo fermamente l'atroce attacco della Russia contro i civili a Vinnytsia, che ha ucciso più di 20 persone innocenti, compresi i bambini - si legge in un messaggio pubblicato ieri sera su Twitter -. Prendere di mira i civili è un crimine di guerra, non può esserci impunità, gli autori di queste atrocità devono essere chiamati a risponderne".

© Riproduzione riservata