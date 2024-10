Gli americani Victor Ambrose e Gary Ruvkun sono i vincitori del premio Nobel per la Medicina 2024. Il riconoscimento è stato assegnato per la scoperta dei microRNA, «principio fondamentale che governa il modo in cui viene regolata l’attività genetica».

«Le informazioni immagazzinate nei nostri cromosomi – si legge nella nota che accompagna l’assegnazione del riconoscimento – possono essere paragonate a un manuale di istruzioni per tutte le cellule del nostro corpo. Ogni cellula contiene gli stessi cromosomi, quindi ogni cellula contiene esattamente lo stesso insieme di geni e esattamente lo stesso insieme di istruzioni. Tuttavia, diversi tipi di cellule, come le cellule muscolari e nervose, hanno caratteristiche molto distinte. Come nascono queste differenze? La risposta sta nella regolazione genetica, che consente a ciascuna cellula di selezionare solo le istruzioni rilevanti. Ciò garantisce che in ciascun tipo di cellula sia attivo solo il set corretto di geni».

I microRNA scoperti da Victor Ambros e Gary Ruvkun sono una nuova classe di minuscole molecole di RNA che svolgono un ruolo cruciale nella regolazione genetica, di fondamentale importanza per il modo in cui gli organismi si sviluppano e funzionano, e che hanno aperto la strada a molte terapie. Le anomalie presenti nei microRna possono infatti giocare un ruolo importante in malattie come i tumori, o in difetti congeniti dell'udito, della vista o dello scheletro.

(Unioneonline/v.l.)

© Riproduzione riservata