I contagi da Covid-19 aumentano e lo Stato di New York corre ai ripari. Di fronte all’incremento dei casi, soprattutto dopo il “Thanksgiving day”, la governatrice Kathy Hochul ha introdotto di nuovo l’obbligo di indossare le mascherine negli spazi pubblici al chiuso. Il provvedimento entra in vigore il 13 dicembre e sarà valido almeno fino al 15 gennaio 2022. Per i trasgressori sono previste multe fino a mille dollari con il rischio anche di sanzioni penali.

Dal ponte del Giorno del ringraziamento il numero dei positivi a New York è aumentato del 43 per cento, i ricoveri sono cresciuti del 29 per cento.

(Unioneonline/s.s.)

© Riproduzione riservata