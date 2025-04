«Il regime del terrore a Teheran rappresenta una minaccia non solo per il nostro futuro, ma per il destino dell'intera umanità. La lotta tra noi e l'impero del terrore determinerà il destino di tutte le società umane. Se Israele perderà questa battaglia, le nazioni occidentali saranno le prossime a essere colpite».

Lo ha detto il primo ministro israeliano Benyamin Netanyahu durante la cerimonia del Giorno della Memoria della Shoah e allo Yad Vashem a Gerusalemme.

