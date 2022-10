Droni kamikaze russi in azione questa mattina nella regione ucraina di Kiev. Per il momento non sono state segnalate vittime ma il governatore Oleksiy Kuleba si è riservato di aggiornare la situazione tra qualche ora.

Intanto il vice segretario del Consiglio di sicurezza di Mosca, Alexander Venediktov, ha rilasciato un’intervista alla Tass in cui parla dell’Ucraina. La sua adesione alla Nato, ha detto, “può portare alla Terza guerra mondiale e la stessa Alleanza atlantica lo capisce", aggiungendo non solo che “l’adesione dell’Ucraina alla Nato è per noi inaccettabile” ma anche che “l'Occidente deve capire che le parole di Zelensky sulla necessità di attacchi preventivi contro la Russia sono un invito alla terza guerra mondiale".

Di “pace giusta” ha parlato invece il presidente turco Recep Tayyip Erdogan, un obiettivo che può essere ottenuto “attraverso la diplomazia, non ci possono essere vincitori in una guerra e perdenti nella pace". "Il nostro intento – ha affermato in una dichiarazione ripresa dall’agenzia nazionale Anadolu - è che il bagno di sangue finisca il prima possibile". Di questo parlerà nel suo incontro bilaterale col presidente russo Vladimir Putin, arrivato stanotte ad Astana per prendere parte al summit della Conferenza sulle misure di interazione e rafforzamento della fiducia in Asia (Cica).

(Unioneonline)

(QUI tutte le notizie sulla guerra)

(QUI i video del conflitto)

La giornata di ora in ora:

Kiev, russi radono al suolo i villaggi liberati in Lugansk

Gli occupanti russi stanno cercando di radere al suolo con qualsiasi arma i villaggi della regione di Lugansk recentemente liberati dalle forze armate ucraine: lo ha detto in un briefing il capo dell'amministrazione militare regionale in esilio Sergiy Gaidai. "La liberazione è iniziata. L'esercito russo, rendendosi conto che sta perdendo territorio, oltre a scavare e costruire fortificazioni, seppellire attrezzature, far saltare in aria ponti, sta anche attaccando i villaggi liberati dalle forze di Kiev, sparando con l'artiglieria, i carri armati e tutto ciò che hanno, vengono semplicemente rasi al suolo per fermare l'offensiva delle forze armate ucraine", ha detto.

© Riproduzione riservata