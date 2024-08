Niente app di dating per i cittadini russi residenti nelle regioni di Kursk, Belgorod e Bryansk, ovvero quelle al confine con l’Ucraina. L’invito a non usare le piattaforme online per trovare l’anima gemella arriva dal ministero dell’Interno, ed è esteso anche ai militari.

Alla base della richiesta c’è il timore che le forze di Kiev possano entrare negli account degli utenti per impossessarsi di dati sensibili. «È vivamente sconsigliato usare servizi di appuntamenti online perché il nemico usa attivamente tali fonti per raccogliere informazioni riservate», avverte il ministero, citato dall'agenzia Interfax. Il dicastero invita inoltre i residenti di queste regioni a non usare videocamere di sicurezza. «Il nemico - si sottolinea in una nota - sta identificando in modo massiccio indirizzi IP nei nostri territori e si connette da remoto a videocamere di sicurezza non protette, riuscendo a vedere tutto, dai cortili privati, alle strade, alle autostrade di importanza strategica».

Il ministero dell'Interno di Mosca chiede inoltre ai cittadini di non postare sui social media video realizzati con telecamere poste sui cruscotti delle auto «mentre percorrono strade dove ci sono anche mezzi militari». Alle forze di sicurezza è stato anche chiesto di non usare cellulari che contengano al loro interno molte informazioni, visto che potrebbero cadere nelle mani del nemico. Infine la necessità di cancellare gli account di chi viene catturato dal nemico o delle persone al cui smartphone abbiano avuto accesso.

