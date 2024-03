Almeno tre medici palestinesi a Gaza hanno riferito alla Bbc di essere stati bendati, detenuti, costretti a spogliarsi e ripetutamente picchiati dalle truppe israeliane dopo un raid nel loro ospedale - il Nasser di Khan Yunis - il 15 febbraio scorso.

Lo riporta l'emittente britannica, che pubblica oggi sul suo sito un breve video ripreso il 16 febbraio in cui si vedono numerose persone - apparentemente membri del personale medico dell'ospedale - in ginocchio, in mutande e con le mani dietro la testa detenute dalle forze israeliane davanti al pronto soccorso della struttura.

Il ministro degli Esteri britannico David Cameron ha definito «choccanti» le immagini diffuse dalla Bbc sul personale medico palestinese a Gaza picchiato e umiliato dalle truppe israeliane.

Il responsabile del Foreign Office, intervenendo alla Camera dei Lord, ha chiesto conto dell'accaduto alle autorità dello Stato ebraico mentre in precedenza il viceministro degli Esteri Andrew Mitchell, riferendo ai Comuni, aveva invocato un'indagine approfondita su quanto successo.

