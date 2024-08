Svolta nelle indagini sulla morte di Matthew Perry.

L’assistente personale dell’attore, due medici e varie altre persone sono state incriminate con l'accusa di aver fornito la ketamina che ha causato la morte della star di "Friends" in ottobre. Nei documenti depositati presso la corte federale in California, i pubblici ministeri hanno affermato che l'assistente dell'attore e un conoscente hanno lavorato con due dottori e uno spacciatore di droga per procurare - nelle settimane precedenti la sua morte - migliaia di dollari di ketamina all’attore di Hollywood, che aveva alle spalle una storia di abuso da sostanze stupefacenti.

L'atto di accusa del grand giurì punta il dito anche contro Jasveen Sangha, che i procuratori definiscono nota come "la regina della ketamina", e Salvador Plasencia, noto come "Dr. P.". Le accuse nei loro confronti includono la cospirazione per distribuire ketamina; distribuzione di ketamina con conseguente morte; possesso di metanfetamina con l'intento di distribuirla; alterazione e falsificazione di registri relativi a un'indagine federale.

