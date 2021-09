“I risultati raggiunti dalla Nato sono evidenti e straordinari: primo fra tutti i 70 anni di pace nel continente europeo. L'Alleanza atlantica rappresenta per l'Italia una pietra angolare in coordinamento con Ue che contribuisce alla stabilità".

E’ un passaggio del discorso del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che ha parlato dalla base Nato di Napoli, in occasione del 70esimo anniversario della presenza dell’Alleanza in Italia.

"Sono convinto – ha aggiunto il capo dello Stato - che il rafforzamento dell'Unione europea nel campo della Difesa e della sicurezza, basato sulla complementarietà con la Nato e la condivisione di risorse militari, fornirà un contributo prezioso e qualificato al processo di rafforzamento dell'Alleanza alla stabilità dell'indispensabile rapporto transatlantico".

"L'Unione europea – ha proseguito Mattarella - si pone infatti in piena complementarietà con la Nato, rafforzando il suo ruolo di produttore di sicurezza. Accrescere le nostre capacità, fare dell'Unione un attore più credibile è importante per l'Europa e, vorrei aggiungere, lo è anche per gli Stati Uniti, in un mondo sempre più caratterizzato dal protagonismo di grandi soggetti internazionali".

Il presidente ha anche parlato della situazione afghana. “Nelle ultime settimane – ha detto – abbiamo assistito al precipitare della situazione in Afghanistan. Ancor più vicino a noi le crisi non si placano: dalla Siria al Mediterraneo Orientale; dall'irrisolta questione ucraina alla allarmante situazione in Bielorussia. Tutto ciò – ha concluso - ci pone di fronte a scelte che riguardano tanto la dimensione interna quanto quella esterna dell'Unione Europea".

(Unioneonline/l.f.)

