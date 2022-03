Emmanuel Macron si ricandida all’Eliseo.

Il presidente francese questa sera ha annunciato ufficialmente con una lettera alla stampa regionale la sua candidatura alle presidenziali, che già era nell’aria, con una “Lettera ai francesi”.

Chiede la fiducia ai cittadini “per una risposta singolare, francese ed europea, alle sfide del secolo”.

La scadenza per annunciare le candidature è fissata a domani alle 18. Le elezioni si terranno il 10 aprile, con eventuale ballottaggio fissato al 24 aprile.

Nella lettera Macron, dopo aver elencato i successi e le sfide mancate in questi cinque anni, scrive di candidarsi “per difendere i nostri valori minacciati dagli sconvolgimenti del mondo”.

"Non sbagliate”, è l’invito del presidente in carica, “non si deve rispondere a queste sfide ripiegandosi su sé stessi o coltivando la nostalgia, è guardando con umiltà e lucidità il presente e non rinunciando ad audacia, volontà e gusto del futuro che avremo successo”.

"Il nodo – continua – è costruire la Francia dei nostri figli, non rimettere in piedi quella della nostra infanzia”. Molto spazio viene dedicato alla “forza economica”, fondamentale per mantenere “indipendenza”. E poi ci sono i temi della sicurezza e quelli sanitari che hanno dominato gli ultimi due anni di pandemia.

“Non potrò condurre la campagna che avrei voluto a causa del contesto generale”, avverte Macron, promettendo comunque che “spiegherà” il suo progetto. Poi conclude: “Insieme, possiamo fare di questo tempo di crisi il punto di partenza di una nuova epoca francese ed europea. Con voi. Per voi, Per tutti noi”.

(Unioneonline/L)

© Riproduzione riservata