A Londra non si interrompe la chilometrica coda di persone desiderose di rendere omaggio al feretro della regina Elisabetta II, morta lo scorso 8 settembre all’età di 96 anni. L’attesa per poter entrare in Westminster Hall è di ormai 24 ore e per questo le autorità hanno invitato i cittadini a desistere.

In fila semplici comuni cittadini, ma anche volti noti. Come l’ex stella del calcio David Beckham, che si è fatto 12 ore di coda tra la folla in attesa per salutare la sovrana, alla camera ardente pubblica di Westminster Hall, dove le spoglie resteranno fino al funerale di Stato, in programma lunedì.

Attorno al feretro anche i 4 figli della regina, re Carlo e i principi Anna, Andrea ed Edoardo, che hanno svolto un turno di veglia ai quattro lati del feretro della madre per 15 minuti, a capo chino, circondati dal picchetto d'onore della Royal Guard e dei custodi della Torre di Londra.

E non manca il caso diplomatico: a una delegazione cinese è stato infatti rifiutato l'accesso alla Westminster Hall, con il governo di Pechino che ha commentato : “Il Regno Unito dovrebbe mantenere il protocollo diplomatico e l'ospitalità”.

(Unioneonline/l.f.)

