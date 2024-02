L'ex primo ministro olandese, il cattolico Dries van Agt, ha scelto di ricorrere all'eutanasia, mano nella mano, con la moglie Eugenie. Avevano entrambi 93 anni. Lo riporta il Guardian.

La loro morte, avvenuta lunedì scorso, conferma una tendenza crescente nei Paesi Bassi a favore della cosiddetta "eutanasia a due". Un fenomeno notato per la prima volta nel 2020, l'anno in cui è stata concessa l'eutanasia a 26 persone, e in contemporanea, ai loro partner.

I numeri sono cresciuti fino a 32 coppie l'anno successivo e 58 nel 2022.

(Unioneonline)

