Dal mese prossimo l’Australia riaprirà le proprie frontiere dopo che per 18 mesi ai cittadini è stato vietato viaggiare all’estero senza specifica autorizzazione a causa della pandemia da coronavirus.

L’annuncio è stato fatto dal primo ministro Scott Morrison che ha spiegato: “Nelle prossime settimane gli australiani vaccinati potrebbero tornare a casa e viaggiare all'estero una volta che l'obiettivo di vaccinazione all'80% sarà raggiunto. Ora è il momento di ridare la vita agli australiani. Ci stiamo preparando e l'Australia sarà pronta a decollare, molto presto".

Il premier ha aggiunto che i residenti vaccinati potrebbero andare in quarantena domiciliare per sette giorni al loro ritorno, evitando quella obbligatoria e costosa di 14 giorni in hotel attualmente in vigore.

Era il 20 marzo 2020 quando il Paese ha introdotto una delle restrizioni tra le più severe al mondo chiudendo le frontiere in risposta alla diffusione dei contagi.

