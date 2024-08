Brutta sorpresa per Tom Hanks. La sua villa a Los Angeles è stata svaligiata. Qualcuno, in pieno giorno, ha infranto un vetro e si è introdotto nella dependance della proprietà da 26 milioni di dollari che l'attore premio Oscar per “Philadelphia” e “Forrest Gump” possiede con la moglie e collega di origini greco-bulgare Rita Wilson.

I due erano fuori città. L’allarme è scattato ma i ladri hanno avuto il tempo di portare via vari oggetti.

Negli ultimi mesi episodi di questo tipo sono stati molto frequenti. La zona più presa di mira è nella San Fernando Valley, a nord della metropoli californiana, dove molte celebrità si sono trasferite perché gli spazi sono immensi e l'isolamento garantito.

Il 16 luglio, dei ladri incappucciati hanno terrorizzato la famiglia del rapper e produttore musicale Blxsby, irrompendo nella sua villa di Encino nel cuore della notte. Il musicista era in tournée e ha ricevuto una chiamata del figlio piccolo che diceva: «Penso che in casa ci siano i cattivi». Il giorno successivo, dei criminali sono entrati nella dimora della rapper e star di OnlyFans Bhad Bhabie, saccheggiandone l'armadio e assicurandosi un ricco bottino di borse di lusso e gioielli. Il 4 luglio, l'attore e comedian Marlon Wayans ha raccontato ai fan su Instagram che i ladri gli erano entrati in casa durante notte.

Per ora, il Dipartimento di Polizia di Los Angeles non ha reso noto nessun arresto in relazione a questa serie di furti con scasso che stanno terrorizzando le celebrities della città. Gli inquirenti non hanno nemmeno specificato se considerano le denunce collegate tra loro o meno.

(Unioneonline/s.s.)

