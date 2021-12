Si aggrava il bilancio del drammatico incidente avvenuto in Australia dove un castello gonfiabile è stato sollevato dal forte vento mentre era in corso una festa di fine anno scolastico in un istituto elementare di Devenport. Dopo i cinque alunni che hanno perso la vita, un sesto è morto in ospedale a seguito delle ferite riportate nell’incidente. Altri suoi amici sono tuttora ricoverati in condizioni critiche, uno solo è stato dimesso.

Dal racconto dei testimoni, i bambini sono stati scaraventati a una decina di metri quando la struttura si è spostata. Sulla tragedia è stata avviata un’indagine.

(Unioneonline/s.s.)

