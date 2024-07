Kate, la Principessa del Galles, assisterà domenica alla finale maschile di Wimbledon a Londra mentre si sta riprendendo dopo che le è stato diagnosticato un cancro: lo ha dichiarato l'ufficio di Kensington Palace.

«La Principessa di Galles, patrona dell'All England Lawn Tennis and Croquet Club, assisterà alla finale del singolare maschile dei Championships di Wimbledon domenica 14 luglio», ha dichiarato il palazzo in un comunicato stampa.

Un altro appuntamento pubblico per Kate Middleton, che lo scorso 15 giugno è tornata a farsi vedere alla celebrazione di Trooping the Colour, il compleanno ufficiale di re Carlo III. Prima di allora era da 7 mesi che non faceva apparizioni pubbliche.

Domani sul centrale di Wimbledon per la finale maschile si sfidano Carlos Alcaraz e Novak Djokovic, in una riedizione dell’ultimo atto del 2023, in cui a imporsi fu lo spagnolo dopo cinque set al cardiopalma. Ieri Alcaraz ha sconfitto Medvedev in 4 set, Djokovic ha battuto l’italiano Musetti in tre set.

