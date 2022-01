La donna più longeva del mondo compie 119 anni. Si tratta della giapponese Kane Tanaka, nata il 2 gennaio del 1903.

La signora Kane, il cui record di longevità è registrato nel Guinnes dei Primati, è sopravvissuta a tre epidemie - la Spagnola (1918-1920), la Sars (2004) e sta tenendo botta anche al Covid 19 - a due Guerre Mondiali, agli effetti della bomba atomica di Nagasaki. Come se non bastasse, a 103 anni ha avuto un tumore al colon, ma è riuscita a sopravvivere anche a quello, anche grazie alle cure tempestive ricevute.

Oggi l'anziana signora risiede in una casa di cura a Higashi-ku, nella prefettura di Fukuoka, ed è ancora in buona salute, occupa il suo tempo giocando a Otello e facendo brevi passeggiate nei corridoi della struttura.

"Da quando sono arrivata qui, non ho altra scelta che lavorare sodo, farò del mio meglio!", ebbe a dire in un'intervista ad una tv giapponese. I suoi hobby includono la calligrafia e i calcoli.

Per quanto riguarda la sua dieta (per chi volesse prendere nota) nonna Kane si nutre di riso, pesce e zuppa e beve molta acqua. Ma adora anche i dolci e beve tre lattine al giorno di caffè in scatola, bevande nutrizionali e persino bevande gassate.

Ma il suo segreto – ipsa dixit – è cercare sempre di dormire "sonni tranquilli”.

Nel 2010, quando aveva 107 anni, suo figlio ha scritto “In Good and Bad Times”, un libro su di lei che parla della sua vita e della sua longevità.

