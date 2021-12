Kamala Harris è “frustrata” da un ruolo, quello di vicepresidente, che le sta sempre più stretto.

Anche perché Joe Biden, in questo modo lei si è confidata con gli alleati, “mi ha usata per vincere, ma ora per governare mi tiene in panchina”.

Prima vice donna e afro asiatica, il bilancio di Kamala Harris per questo 2021 che si avvia a conclusione non è dei migliori, anzi… Confidandosi con gli alleati sulle difficoltà nel gestire un portafoglio di compiti particolarmente difficile, dal diritto di voto all’immigrazione, si è sfogata anche per la copertura mediatica ricevuta: “Non sufficiente”, sostiene, e comunque differente rispetto ai suoi 48 predecessori, tutti uomini e bianchi.

Anche fra i democratici, secondo quanto riportato dal New York Times, la frustrazione è molta per il ruolo in cui è stata messa la vicepresidente. La complessità dei dossier che le sono stati affidati avrebbe dovuto spingere la Casa Bianca a difenderla in modo più aggressivo, afferma la deputata Karen Bass.

Harris da quando è arrivata a Washington ha chiesto consigli ad altre donne, compresa Hillary Clinton: “C’è un doppio standard usato nel giudicarla, era così anche per me”, ha evidenziato Clinton parlando con il Nyt.

Da quando ha assunto la carica di vicepresidente il gradimento di Harris è diminuito. Ad oggi secondo i sondaggi il 40% è favorevole, a dispetto del 52% che non la gradisce.

