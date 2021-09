I talebani, con una cerimonia che sancisce "l'avvio ufficiale del governo”, hanno formalmente issato il proprio stendardo sul palazzo presidenziale di Kabul.

Lo riferisce un portavoce citato dal Guardian.

La bandiera, bianca con un versetto del Corano, già piazzata sul palazzo il giorno stesso della conquista della capitale, è stata issata dal primo ministro, il mullah Mohammad Hassan Akhund, nel giorno del ventesimo anniversario degli attacchi alle Torri Gemelle.

Il governo dei talebani dunque si insedia: tra le prime azioni, ha varato l'annunciata amnistia generale per chi ha collaborato con l'ex governo e le forze straniere. Rientrano nella misura anche militari, agenti di polizia e di altri settori della sicurezza.

Il ministro talebano dell'Istruzione, Abdul Baqi Haqqani, ha poi confermato lezioni separate e hijab per le donne nelle università afghane: "Non permetteremo che ragazzi e ragazze studino assieme - ha detto - non consentiremo una educazione congiunta".

(Unioneonline/D)

© Riproduzione riservata