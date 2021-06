Isaac Herzog è il nuovo presidente di Israele.

Lo ha eletto oggi in prima votazione la Knesset con 87 voti, una delle maggioranze finora più alte. L'altra candidata Miriam Peretz ha avuto 26 voti. Sette gli astenuti.

Herzog - attuale presidente dell'Agenzia ebraica ed ex leader dei Laburisti - prende il posto, come undicesimo presidente di Israele, di Reuven Rivlin che tuttavia resterà in carica fino al 9 luglio.

"Intendo essere il presidente di tutti – le sue prime parole nel discorso di accettazione – e prestare ascolto a tutte le voci, nel tentativo di rintracciare le linee di convergenza sia all'interno della nostra società sia con i nostri fratelli e con le sorelle nella Diaspora".

"Le sfide - ha proseguito Herzog - sono molte e vanno prese con grande considerazione. E' essenziale curare le ferite sanguinose che si sono aperte nella nostra società negli ultimi tempi. Dobbiamo inoltre difendere la posizione internazionale di Israele e il suo buon nome fra i popoli. Dobbiamo combattere l'antisemitismo e l'odio di Israele. Occorre proteggere le colonne portanti della nostra democrazia".

Il suo obiettivo, ha chiarito, sarà di aiutare processi che facciano di quella israeliana "una società modello". Herzog ha infine espresso ammirazione per la figura della sua sfidante Miriam Peretz, che ha definito "una eroina di Israele, simbolo e fonte di ispirazione per tutti i cittadini".

