La prossima conferenza plenaria dell'Arlem, l'Assemblea regionale euromediterranea, sarà organizzata in autunno in Sardegna.

La notizia arriva da Rabat, in Marocco, dove è in corso la nona Conferenza della Commissione per lo Sviluppo sostenibile territoriale della stessa Arlem, cui partecipa il presidente del Consiglio regionale Michele Pais.

La conferenza Arlem torna dunque in Italia dopo 10 anni e per la prima volta a fare gli onori di casa sarà la Sardegna.

«Si tratta – commenta Pais – di un grande evento di carattere internazionale che coinvolge oltre 40 Stati tra cui Egitto, Turchia, Algeria, Marocco, Siria, Tunisia, Israele, Giordania, Libano, Palestina. Per la Sardegna è una grande occasione per intrecciare sempre di più relazioni economiche e politiche tra i Paesi del Mediterraneo ma anche, in questo particolare momento storico, per costruire ponti tra popoli e rafforzare la pace».

L’accoglimento della candidatura della Sardegna come sede della prossima Conferenza ARLEM è l’epilogo di un lungo lavoro portato avanti in questi ultimi anni in Europa:

«La nostra isola – prosegue Pais – sarà per qualche giorno protagonista assoluta delle relazioni dei Paesi del Mediterraneo. Sarà un momento di incontri ad altissimo livello ma anche l’occasione di far conoscere sempre di più la nostra bellissima terra a un pubblico internazionale. Ma la presenza dei rappresentanti dei Paesi del Mediterraneo e dell’Unione europea sarà anche l'occasione del rafforzamento di una maggiore coscienza, finora insufficiente, dell'Europa verso i problemi legati alla condizione insulare».

