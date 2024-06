Ricoverata in ospedale la principessa Anna, sorella 73enne di re Carlo III e secondogenita della defunta regina Elisabetta II.

Lo ha reso noto Buckingham Palace precisando che ha riportato «contusioni lievi» nella sua residenza di Gatcombe Park, nel Gloucestershire inglese, ma è stata comunque trattenuta per ora «in osservazione presso il Southmead Hospital di Bristol come misura precauzionale».

Stando alla Bbc la sorella del sovrano - amazzone appassionata, con un passato a livello agonistico nell'equitazione - sarebbe stata colpita da uno dei suoi amati cavalli, con una testata o un calcio, e avrebbe riportato un trauma cranico e una commozione cerebrale. Pare che stava camminando nel perimetro protetto della tenuta di Gatcombe Park, dove vive, quando si è verificato l'incidente. Nella tenuta c’erano suo marito, l'ammiraglio Sir Tim Laurence, e i figli, Peter Phillips e Zara Tindall.

«Il re è stato tenuto strettamente informato – si legge ancora nella nota – e si unisce a tutta la famiglia reale nell'inviare alla principessa il suo affetto più profondo e i suoi auguri per una pronta guarigione».

Un'ulteriore tegola, seppur minore, per la Royal Family, già alle prese con le diagnosi di cancro recenti di re Carlo e della principessa di Galles, Kate, consorte dell'erede al trono William.

Anna, membro senior di casa Windsor particolarmente attiva in incarichi di rappresentanza della monarchia, dovrebbe partire a fine settimana per una missione in Canada, Paese tuttora legato alla corona britannica: missione che a questo punto può in teoria subire un rinvio.

