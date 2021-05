L'India ha oltrepassato quota 250mila morti per Covid-19, secondo i dati ufficiali di oggi, mentre la pandemia continua a imperversare nel vasto Paese asiatico da 1,3 miliardi di abitanti.

Secondo il ministero della Salute, nelle ultime 24 ore sono decedute 4.205 persone, portando il numero totale di vittime a 254.197 dall'inizio della pandemia.

Il numero di nuove infezioni è aumentato di quasi 350mila ed è a quota 23,3 milioni.

Molti esperti ritengono tuttavia che i numeri reali siano molto più alti.

Intanto l'Organizzazione mondiale della sanità ha fatto sapere di aver rilevato la variante alla base dell'esplosione del numero di casi di Covid-19 in India in decine di altri Paesi in tutto il mondo.

La variante B.1.617, apparsa per la prima volta in India a ottobre, è stata rilevata in sequenze caricate nel database Gisaid "da 44 Paesi in tutte e sei le regioni dell'Oms", afferma l'organizzazione, aggiungendo di aver ricevuto "notifiche di rilevamento in altri cinque Stati".

(Unioneonline/F)

© Riproduzione riservata