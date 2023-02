Due israeliani uccisi in un attentato terroristico in Cisgiordania.

È successo, riferiscono i media, in una zona non distante da Nablus, nel corso di una sparatoria. Secondo un portavoce militare «un terrorista palestinese ha aperto il fuoco verso un veicolo israeliano».

Proprio in queste ore ad Aqaba, in Giordania, sono in corso colloqui tra israeliani e palestinesi, con la mediazione di egiziani e giordani, su pressione Usa per allentare le tensioni.

