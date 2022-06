Il principe Carlo d'Inghilterra avrebbe accettato una valigia contenente un milione di euro in contanti da un ex premier del Qatar, sheikh Hamad bin Jossim.

Lo scrive il domenicale Sunday Times, precisando però che non ci sono sospetti che qualcosa sia stato fatto illegalmente.

Si tratta di una delle tre donazioni per un totale di 3 milioni di euro in contanti fatte fra il 2011 e il 2015 e versate poi alla Prince of Wales's Charitable Fund, una fondazione patrocinata dal principe che gestisce varie organizzazioni caritatevoli dedite a "buone cause", come l'istruzione, la protezione ambientale, la salute e l'inclusione sociale.

Il denaro è stato dato direttamente in mano al principe Carlo in valigia. In un'altra occasione il contante sarebbe stato stoccato in sporte del prestigioso negozio di gastronomia Fortnum & Mason di Londra.

Clarence House, la residenza ufficiale di Carlo, fa sapere che tutte le procedure legali sono state fatte correttamente.

