Un passeggero senza alcuna esperienza di volo è riuscito a far atterrare un piccolo aereo.

L’emergenza nei cieli della Florida è scattata dopo che il pilota ha accusato un malore. Nell’audio pubblicato da Cnn si sente il passeggero, a bordo di un Cessna 208 Caravan, chiamare la torre di controllo.

“La situazione qui è molto seria, il mio pilota non è in sé e non ho idea di come pilotare l’aereo”, dice.

Così il controllore di volo ha iniziato a dargli istruzioni dettagliate su come far atterrare il velivolo, il passeggero le ha eseguite alla perfezione senza andare in panico ed è incredibilmente riuscito a far atterrare il mezzo all’aeroporto internazionale di Palm Beach.

“Cerca di mantenere le ali a livello – gli dice il controllore di volo – e tenta di scendere. Spingi in avanti la cloche e scendi, ma fallo lentamente”.

Ad atterraggio riuscito, è arrivato il commento della torre di controllo: “Congratulazioni al nuovo pilota”.

(Unioneonline/L)

