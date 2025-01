Dramma a Marsa Alam, in Egitto, dove il piccolo Mattia Cossettini, di soli 9 anni, è morto mentre era in vacanza con i genitori, una coppia della provincia di Udine.

La famiglia friulana, che era arrivata in Egitto lo scorso 2 gennaio e sarebbe dovuta rientrare in Italia giovedì 9, ha chiesto di accertare le cause del decesso, avvenito «in seguito a un malore», e possibili ritardi nei soccorsi: sulla vicenda è stata aperta un'inchiesta dalle autorità locali.

Tra le ipotesi della causa della morte del bambino, sembra prevalere quella di un'emorragia cerebrale.

Il piccolo, secondo quanto ricostruito, ha perso conoscenza durante un'escursione in barca ma si è poi ripreso ed è stato condotto all'ambulatorio medico del villaggio-vacanza, dove gli è stato diagnosticato un colpo di calore. Gli sono stati prescritti riposo e una flebo ricostituente.

Poche ore dopo, invece, le sue condizioni si sono aggravate e i genitori hanno deciso di portare il piccolo all'ospedale della zona. Poco dopo il ricovero, però il bambino è morto.

