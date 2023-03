Il principe Harry, secondogenito “ribelle” di re Carlo III, oggi è a Londra.

Dopo lo strappo con la Royal Family e il suo trasferimento negli states con la consorte Meghan Markle, è tornato (a sorpresa) nel Regno Unito per prendere parte all’udienza di un processo contro un noto tabloid britannico. Con lui, altre figure pubbliche e celebrità che hanno lamentato violazioni della privacy e intercettazioni non autorizzate da parte della Associated Newspapers Limited, che pubblica il Daily Mail e il Mail on Sunday.

Ma se il ritorno in patria di Harry è già di per sé una notizia, a far più clamore c’è la mancata partenza per Parigi del padre. E i rumor iniziano a spargersi in fretta: reunion di famiglia in calendario? Quel che è certo è che questo, per il duca di Sussex, è il primo “ritorno a casa” dopo l'uscita nei mesi scorsi di “Spare”, l’esplosiva autobiografia con rivelazioni imbarazzanti su altri membri della Windsor Family.

L'occasione, che potrebbe comunque favorire un qualche incontro tra i membri della famiglia più chiacchierata d’Inghilterra, ha riacceso l’entusiasmo tra i fan dei reali. Manca infatti poco più di un mese alla formale incoronazione solenne di Carlo III – salito al trono l'8 settembre 2022, alla morte della 96enne Elisabetta II – e di Camilla, in calendario il 6 maggio nell'abbazia di Westminster. L’evento, al quale risulta che i Sussex siano stati invitati, è sotto i riflettori della stampa mondiale.

