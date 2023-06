Il calciatore franco-algerino Ishak Belfodil (ex Parma, Inter, Bologna e Livorno) arrestato a Parigi con l’accusa di tentato omicidio.

Secondo quanto riporta Le Parisien, il giocatore – 31 anni – avrebbe tentato di strangolare la sorella minore di 15 anni nel corso di una furiosa lite.

Il quotidiano francese spiega che la ragazzina non avrebbe ancora sporto denuncia.

Belfodil, che dopo un’esperienza all’Herta Berlino, in Bundesliga, si è trasferito in Qatar per giocare nell’Al Gharafa, si troverebbe in custodia presso il comando di polizia di Élancourt.

(Unioneonline/l.f.)

