Un guasto ha colpito i sistemi di controllo del traffico aereo del Regno Unito, mandando in tilt arrivi e partenze, con ripercussioni in tutta Europa.

La situazione è stata confermata dall'autorità britannica per il traffico aereo (Nats), secondo cui in seguito a problemi tecnici sono state applicate restrizioni ai voli per garantire la sicurezza.

Secondo la Bbc molte compagnie aeree hanno avvertito i passeggeri sui ritardi che si stanno accumulando.

L'autorità europea per il traffico aereo Eurocontrol ha avvertito di ritardi "molto elevati" a causa di un "guasto del sistema di elaborazione dei dati di volo" nel Regno Unito.

Si tratta di un problema di tipo informatico di grave entità e di portata nazionale sebbene, come sottolinea l'autorità britannica Nats, non abbia portato al momento alla decisione di chiudere lo spazio aereo. I media stanno raccogliendo le testimonianze di passeggeri a bordo di aerei fermi sulla pista in alcuni scali europei che non ricevono l'autorizzazione per decollare alla volta del Regno Unito.

Disagi e ritardi anche per i voli diretti in Sardegna. Annullata, tra le altre, il volo Ryanair da Monaco per Cagliari degli atleti sardi Lorenzo Patta e Dalia Kaddari di ritorno dai Mondiali di Budapest

