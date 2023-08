L’acrobata francese Remi Lucidi, noto per le sue spericolate acrobazie sui grattacieli di mezzo mondo, è precipitato da un edificio in una zona residenziale di Hong Kong. Un volo di 68 piani che non gli ha lasciato scampo.

Lucidi, 30 anni, si trovava nel complesso della Tregunter Tower da cui intendeva scattare alcuni dei suoi abituali selfie di sport estremo ma per cause da accertare è rimasto intrappolato fuori da un attico ed è caduto giù.

Noto come “Remi Enigma” sui social media, secondo il South China Morning Post lo spericolato influencer avrebbe raggiunto la Tregunter Tower nel tardo pomeriggio e sarebbe entrato nel palazzo affermando di andare a fare visita ad un amico al quarantesimo piano. Poi avrebbe preso un ascensore e si sarebbe dileguato, dirigendosi verso il piano più alto del palazzo e forzando la serratura.

Poi, però, è successo qualcosa: l'ultima persona a vederlo vivo è stata un'addetta alle pulizie che lo ha visto bussare freneticamente sul vetro.

La donna, spaventata, ha chiamato la polizia. Secondo la versione ripresa dai media locali il trentenne stava chiedendo aiuto: forse non riusciva a tornare in un punto dove non avrebbe rischiato di cadere nel vuoto. Quando gli agenti sono arrivati, non c'era più nulla da fare. Il suo corpo giaceva al piano terra, privo di vita: sul tetto del palazzo c’era ancora la sua macchina fotografica.

Una foto pubblicata sulla pagina Instagram del francese, risalente a qualche giorno prima della tragedia, era intitolata "Hong Kong" e mostrava una panoramica da Times Square a Causeway Bay.

