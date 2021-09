Papa Francesco dedica una parte dell’Angelus ai migranti, in occasione della Giornata Mondiale del Migrante e del Rifugiato.

"Ogni chiusura fa tenere a distanza - ha spiegato il Pontefice commentando il Vangelo di oggi - chi non la pensa come noi. Questo, lo sappiamo, è la radice di tanti grandi mali della storia: dell'assolutismo che spesso ha generato dittature e di tante violenze nei confronti di chi è diverso".

"Non chiudiamo le porte alla loro speranza", ha aggiunto. "Occorre vigilare sulla chiusura anche nella Chiesa. Perché il diavolo, che è il divisore, questo significa la parola 'diavolo', insinua sempre sospetti per dividere ed escludere la gente. A volte anche noi, invece di essere comunità umili e aperte, possiamo dare l'impressione di essere 'i primi della classe' e tenere gli altri a distanza".

Un principio che ha ribadito anche in un tweet sui canali social: "A tutti gli uomini e le donne del mondo va il mio appello a camminare insieme verso un noi sempre più grande a ricomporre la famiglia umana, per costruire assieme il nostro futuro di giustizia e di pace, assicurando che nessuno rimanga escluso".

"Oggi – ha concluso - la Chiesa è chiamata a uscire per le strade delle periferie esistenziali per curare chi è ferito e cercare chi è smarrito, senza pregiudizi o paure, senza proselitismo, ma pronta ad allargare la sua tenda per accogliere tutti, in un NOI sempre più grande”.

(Unioneonline/D)

