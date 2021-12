"Non è tempo per party di Capodanno", con queste parole il cancelliere tedesco Olaf Scholz, dopo il vertice con le Regioni sul Covid, ha annunciato una nuova serie di restrizioni per contenere la nuova ondata di contagi Covid-19.

In base alle nuove disposizioni, dal 28 dicembre in Germania i contatti saranno ridotti a gruppi di dieci persone al massimo, nel caso di vaccinati. Nel caso dei non vaccinati, la riduzione sarà più drastica, permettendo al massimo l'incontro di un nucleo abitativo e due persone di un altro. Non sono comunque considerati i minori di 14 anni.

Non solo: dal 28 dicembre le partite di calcio si terranno a porte chiuse. Inoltre, le discoteche e i nightclub dovranno chiudere a partire dal 28 dicembre.

